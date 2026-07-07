Ronaldo: "Não decido as coisas de cabeça quente"

Capitão da Seleção foi questionado sobre o seu futuro internacional depois do adeus de Portugal ao Mundial'2026

Cristiano Ronaldo garantiu segunda-feira que não vai decidir de cabeça quente o seu futuro na seleção portuguesa de futebol, depois da eliminação frente à Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial2026.

A carregar o vídeo ... O agradecimento a Martínez, o futuro na Seleção e a hipótese Jorge Jesus: o que disse Cristiano Ronaldo

Em declarações aos jornalistas em Arlington, nos Estados Unidos, o capitão da equipa das 'quinas' garantiu que "não é importante agora" o seu futuro internacional, garantindo que foram "23 anos a representar a seleção com muito prazer, muito gosto".

"Não decido as coisas de cabeça quente, nem quero tirar a atenção daquilo que foi feito no Mundial com uma decisão pessoal. O balanço do Mundial é que podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma equipa que vai estar na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, podia dar para qualquer um, tivemos um pouco azar de sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas, como disse, saio de consciência tranquila, dei o meu melhor, demos o nosso melhor e quando assim é não há nada a apontar", assegurou.

Assegurando que o seu grande título da carreira foi "o Europeu, e que é tão importante como ganhar um Mundial", Ronaldo referiu que as suas lágrimas no final do encontro foram por sentir-se triste por sair de uma grande competição, numa altura em que "a equipa estava a crescer".

O selecionador Roberto Martínez anunciou hoje que vai deixar a seleção, com Cristiano Ronaldo a deixar grandes elogios ao treinador espanhol, que ganhou uma Liga das Nações por Portugal.

"O que quero dizer ao mister é que adorei trabalhar com ele, é um grande ser humano, um grande treinador e aquilo que ele fez por Portugal foi de louvar. Ganhou um título por Portugal, muitas pessoas se calhar não dão valor, mas eu dou muito valor. Portugal não tinha ganhado nada e nos últimos anos ganhou três títulos e isso mostra o valor que tem de se ter", afirmou.