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Portugal-Espanha, ao minuto

Duelo ibérico nos oitavos de final do Mundial'2026.

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Momentos Chave
Adeptos portugues preparados para sofrer
Adeptos portugues preparados para sofrer AP
Ao Minuto Atualizado Há 37 minutos
Há 48 minutos 06 de julho de 2026 às 15:21

Anthony Taylor será o árbitro

A partida será arbitrada pelo conceituado juiz inglês Anthony Taylor, internacional desde 2013. Será auxiliado pelos compatriotas Gary Beswick e Adam Munn, enquanto que as funções de quarto árbitro serão desempenhadas pelo alemão Felix Zwayer. Já o VAR ficará a cargo do germânico Bastian Dankert e o AVAR do uruguaio Antonio Garcia.
Há 51 minutos 06 de julho de 2026 às 15:18

De la Fuente preocupado com Ronaldo

Luis de la Fuente confessou ser um "admirador declarado" de Cristiano Ronaldo, mas garantiu ter "confiança absoluta" na sua equipa. "Preferia que não jogasse, mas vai jogar. Vamos desfrutar de um dos melhores da história em campo", disse o selecionador espanhol.


Há 55 minutos 06 de julho de 2026 às 15:14

Roberto Martínez e o respeito pelo adversário

O selecionador nacional elogiou a equipa espanhola, por quem, garante, Portugal tem muito respeito. "É uma equipa muito boa, com uma ideia clara", explicou Roberto Martínez. "Somos dois países vizinhos, quase irmãos. O futebol ibérico é uma festa, é uma pena encontrarmo-nos nesta fase, seria uma final fantástica", atirou o treinador espanhol.
Roberto Martínez na sala de imprensa
Roberto Martínez na sala de imprensa EPA
Há 1 hora 06 de julho de 2026 às 15:10

Ronaldo anuncia adeus aos Mundiais

Cristiano Ronaldo anunciou na conferência de antevisão ao jogo que este será o seu último Mundial. "É desfrutar", explicou o capitão da Seleção Nacional, de 41 anos, fazendo votos para este encontro com a Espanha não seja o último. "Jogar com 41 anos tem sido uma boa experiência. Para chegar a este nível tens de abdicar de muitas coisas e tudo o que tenho feito na minha carreira tem sido adaptar-me. Já não sou o jogador que era, mas nada mudou. Continuo a fazer golos e espero marcar outra vez. Mas se não o fizer, que outro colega o faça e possamos passar. Era bonito vencer."
Cristiano Ronaldo em conferência de imprensa
Cristiano Ronaldo em conferência de imprensa AP
Há 1 hora 06 de julho de 2026 às 14:58

Histórico negativo

Portugal tem um registo negativo no histórico nos encontros oficiais com nuestros hermanos - 6 vitórias, 17 derrotas, com 18 empates em 41 jogos - mas na memória dos portugueses está o triunfo na final da Liga das Nações, em junho do ano passado, no desempate por penáltis (5-3), depois de uma igualdade a duas bolas no final do prolongamento. 
Há 1 hora 06 de julho de 2026 às 14:51

Lusa acesa pelos 'quartos'

Portugal e Espanha lutam esta segunda-feira por um lugar nos quartos de final do Mundial'2026. O jogo, marcado para as 20 horas portuguesas, coloca frente a frente duas das melhores seleções em prova e já foi considerado por muitos uma final antecipada. Vai ter lugar no Estádio AT&T, em Dallas, nos Estados Unidos. 
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