Pedro Proença 'ignora' Martínez em publicação e atira: "O resultado no Mundial fica aquém do esperado"

Pedro Proença não escondeu a desilusão com a eliminação de Portugal nos 'oitavos' do Mundial. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol salienta que a participação da turma das quinas no certame das Américas fica "aquém do esperado" e acaba por não fazer qualquer referência a Roberto Martínez, que confirmou hoje ter feito, frente à Espanha, o último jogo ao leme da Seleção Nacional.



"Podemos fazer aquilo que até hoje não foi feito": Pedro Proença encoraja Seleção Nacional antes do Mundial DR

"Quando nos propusemos a sermos candidatos a vencer o Mundial, fizemo-lo por acreditar na qualidade dos nossos jogadores, e num Talento com pouco paralelo na nossa história. Vai Dar Portugal, mais do que um mote, era um sentimento que unia todos os portugueses. O resultado que obtivemos no Mundial-2026 fica aquém do esperado. A eliminação em fase tão precoce não é consentânea com a qualidade dos nossos jogadores, mesmo contra um adversário de enorme categoria. O Futebol é cruel, mas ensina-nos uma verdade para a vida. Não somos os melhores quando vencemos, não somos os piores quando perdemos. Em cada jogo há uma aprendizagem. Não há sucesso sem processo, o processo existe e irá levar-nos ao êxito. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, agradeço a todos os adeptos que apoiaram Portugal. Nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, por todo o mundo. A onda verde e vermelha foi impressionante. Em setembro começaremos o apuramento para a Liga das Nações. Continuaremos fortes, continuaremos a ser Portugal", escreveu o líder da FPF.