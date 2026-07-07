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Pedro Proença 'ignora' Martínez em publicação e atira: "O resultado no Mundial fica aquém do esperado"

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Presidente da FPF não esconde desilusão.

Pedro Proença não escondeu a desilusão com a do Mundial. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol salienta que a participação da turma das quinas no certame das Américas fica "aquém do esperado" e acaba por não fazer qualquer referência a Roberto Martínez, que confirmou hoje ter feito, frente à Espanha, o último jogo ao leme da Seleção Nacional.

"Podemos fazer aquilo que até hoje não foi feito": Pedro Proença encoraja Seleção Nacional antes do Mundial
"Podemos fazer aquilo que até hoje não foi feito": Pedro Proença encoraja Seleção Nacional antes do Mundial DR

"Quando nos propusemos a sermos candidatos a vencer o Mundial, fizemo-lo por acreditar na qualidade dos nossos jogadores, e num Talento com pouco paralelo na nossa história. Vai Dar Portugal, mais do que um mote, era um sentimento que unia todos os portugueses. O resultado que obtivemos no Mundial-2026 fica aquém do esperado. A eliminação em fase tão precoce não é consentânea com a qualidade dos nossos jogadores, mesmo contra um adversário de enorme categoria. O Futebol é cruel, mas ensina-nos uma verdade para a vida. Não somos os melhores quando vencemos, não somos os piores quando perdemos. Em cada jogo há uma aprendizagem. Não há sucesso sem processo, o processo existe e irá levar-nos ao êxito. Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, agradeço a todos os adeptos que apoiaram Portugal. Nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, por todo o mundo. A onda verde e vermelha foi impressionante. Em setembro começaremos o apuramento para a Liga das Nações. Continuaremos fortes, continuaremos a ser Portugal", escreveu o líder da FPF.

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