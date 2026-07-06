"Foi o meu último jogo na seleção de Portugal", confirma Roberto Martínez

Portugal perdeu contra a seleção espanhola e o selecionador nacional anunciou que não voltaria a treinar a equipa.

Roberto Martínez confirmou, esta segunda-feira, após a derrota de Portugal contra a Espanha, que vai deixar o comando técnico da Seleção Nacional. "Foi o meu último jogo na seleção de Portugal", afirmou Roberto Martínez em conferência de imprensa no final do jogo.



Roberto Martinez EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

“É o meu último jogo na seleção de Portugal”, afirmou Roberto Martínez, em conferência de imprensa, em Arlington, nos Estados Unidos, depois da eliminação face aos espanhóis, com uma derrota por 1-0.

No adeus, Martínez deixou agradecimentos ao povo português e aos jogadores, falando dos seus recordes, nos 45 jogos que comandou a equipa, e na vitória na Liga das Nações.

"É o fim de um ciclo, levo comigo as memórias", afirmou ainda o técnico espanhol, afirmando que a decisão "não estava fechada" antes da competição, considerando que "sem ganhar o Mundial não fazia sentido continuar".

Martínez foi claro: "O meu contrato termina hoje e não há muito a falar".

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