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Mundial 2026

Mundial'2026: Resultados e classificações da segunda fase

SÁBADO
SÁBADO 18:33
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Prova decorre até 19 de julho no Canadá, EUA e México. Veja aqui os resultados e calendário para os jogos da fase a eliminar.

Taça Jules Rimet
Taça Jules Rimet My Profit Tutor/Unsplash
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Mundial'2026: Resultados e classificações da segunda fase