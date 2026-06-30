Mundial'2026: Resultados e classificações da segunda fase
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Prova decorre até 19 de julho no Canadá, EUA e México. Veja aqui os resultados e calendário para os jogos da fase a eliminar.
Taça Jules Rimet
My Profit Tutor/Unsplash
A estruturar árvore eliminatória a partir do Google Sheets...
Mundial'2026: Resultados e classificações da segunda fase