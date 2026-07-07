Mundial2026: Montenegro "naturalmente triste" com a eliminação mas orgulhoso da Seleção

Após derrota da equipa das quinas diante da Espanha, nos Estados Unidos

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O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, manifestou-se "naturalmente triste" após a eliminação da seleção das 'quinas' do Mundial de futebol de 2026, nos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, orgulhoso.

A carregar o vídeo ... 'Hoje é um dia triste, é um dia de decepção': Luís Montenegro reage a derrota de Portugal frente a Espanha

Portugal foi eliminado nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2026, ao perder por 1-0 no 'duelo' ibérico com a Espanha, em encontro disputado em Arlington, nos Estados Unidos.

"Estamos naturalmente muito tristes pelo resultado, mas ao mesmo tempo muito reconhecidos e orgulhosos pelo percurso que esta equipa realizou", referiu Luís Montenegro em declarações à comunicação social, em Arlington, no Texas.

O governante reconheceu que o resultado do encontro poderia ter sido outro e que a seleção lusa poderia ter ganho o jogo e elogio os jogadores e toda a máquina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e, em particular, Cristiano Ronaldo, que considerou "um orgulho enorme de Portugal".

"É um conjunto de atletas absolutamente extraordinário com um talento e uma entrega à defesa das nossas cores, da nossa bandeira, excecionais", adiantou Luís Montenegro em jeito de balanço do desempenho da equipa no Mundial.

Montenegro destacou que uma prova como um Mundial tem destas coisas, com jogos que podem ser decididos em detalhes e pormenores, mas defendeu que é necessário levantar a cabeça e encarar já o próximo ciclo, com os próximos Europeu e Mundial.

"Tivemos as nossas oportunidades, a Espanha também, mas não há dúvida nenhuma de que podíamos ter ganho o jogo. Temos que reconhecer isso, mas fazê-lo com humildade, mas também sentido de gratidão para com os atletas, corpo técnico e direção da FPF", referiu.

Luís Montenegro destacou ainda, em nome do Governo, a profunda gratidão e reconhecimento como os atletas envergaram a camisola de Portugal, bem como a sua vontade de tentar agradar ao povo português.

Sobre Cristiano Ronaldo, que saiu em lágrimas do relvado, Luís Montenegro disse que "é hoje a maior referência de Portugal e da portugalidade no mundo" e "um ativo que nós não podemos, de maneira nenhuma, desperdiçar na promoção pelo mundo daquilo que é a nossa capacidade, daquilo que é a nossa forma de estar e ser".

"Posso aqui partilhar convosco, quer no âmbito desportivo, quer num âmbito geral, nós contamos que quando o Cristiano Ronaldo tiver essa disponibilidade, possa dar o seu contributo", adiantou.

Mikel Merino marcou, aos 90+1 minutos, o golo que eliminou a formação das 'quinas'.

Na nona presença em Mundiais, a seleção lusa caiu pela terceira vez nos 'oitavos', repetindo 2010 e 2018, na primeira ocasião também batida pelos espanhóis (0-1).

Portugal conseguiu chegar às meias-finais em 1966 (terceiro lugar) e 2006 (quarto) e foi afastado nos 'quartos' em 2022. Em 1986, 2002 e 2014, 'tombou' na fase de grupos.

A formação das 'quinas' ficou no segundo lugar do Grupo K, após empatar com a República Democrática do Congo (1-1), golear o Uzbequistão (5-0) e somar uma segunda igualdade, com a Colômbia (0-0), e, nos '16 avos', eliminou a Croácia (2-1).

Por seu lado, a Espanha, campeã mundial em 2010, segue para os 'quartos', nos quais defronta na sexta-feira, em Inglewood, pela 12:00 locais (20:00 em Lisboa), o vencedor do embate entre os Estados Unidos e a Bélgica.