Mulher de Berardo deixa herança de 140 milhões

Valor revelado em acórdão do Tribunal. Carolina Berardo deixou ao marido uma quota legítima de 31,26 milhões, mas Joe Berardo optou por um legado feito pela mulher que vale menos 19,76 milhões.

A herança da mulher de Joe Berardo, falecida em 28 de maio de 2022, vale mais de 140,7 milhões de euros. Como cônjuge herdeiro, o empresário madeirense tinha direito a uma quota legítima no valor de 31,26 milhões de euros, mas optou por ficar com o legado atribuído pela esposa em testamento: em substituição da sua quota e com a exclusão dos bens do legado de responderem por dívidas suas, Berardo aceitou 46 mil títulos da Associação de Coleções (AC) no valor nominal de 11,5 milhões de euros, menos 19,76 milhões de euros do que o valor da sua quota legítima. Em junho último, em resposta a um recurso de Berardo contra uma decisão judicial favorável à Caixa, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decretou que o banco público pode penhorar e vender os bens herdados pelo empresário para ajudar a pagar uma dívida de Berardo à CGD de 60,27 milhões de euros. Berardo é o presidente vitalício da AC, cuja atividade visa, entre outras, a promoção de obras de arte.



Joe Berardo com a mulher, Carolia, que morreu em maio de 2022 Medialivre

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