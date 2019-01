Polícia fez disparos com 'balas de borracha' para "repor a ordem", na madrugada de sábado, junto a uma discoteca de Ponta Delgada, onde adeptos da claque benfiquista tentaram agredir a polícia.

A PSP fez disparos com 'balas de borracha' para "repor a ordem", na madrugada de sábado, junto a uma discoteca de Ponta Delgada, onde adeptos da claque benfiquista 'No Name Boys' tentaram agredir a polícia, foi divulgado domingo.



A polícia tinha sido chamada cerca das 06:00 de sábado junto a uma discoteca, devido a agressões entre várias pessoas, quando "surgiu no local um grupo de cerca de 50 adeptos" da claque do Sport Lisboa e Benfica 'No Name Boys'", revelou o Comando Regional dos Açores da PSP, em comunicado.



"Ao visualizar os elementos policiais, procurou agredir os mesmos e arremessou na sua direção diversas garrafas em vidro, pedras e pedaços de madeira, pelo que, por forma a salvaguardar a integridade física das vítimas dos confrontos anteriores - e que aguardavam assistência médica -, bem como dos elementos policiais, foi necessário efetuar quatro disparos de munições de baixa potencialidade letal, utilizando bagos de borracha, para repor a ordem pública", relata a polícia.



Os autores das tentativas de agressão à polícia colocaram-se "em fuga", encontrando-se em curso "diversas diligências de investigação por parte da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada no sentido de averiguar os contornos do sucedido, sendo oportunamente objeto de comunicação ao DIAP dos Açores".



O Benfica venceu na sexta-feira o Santa Clara, nos Açores, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.