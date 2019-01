O presidente do Benfica , Luís Filipe Vieira, vai fazer esta segunda-feira uma declaração à comunicação social antes da conferência de imprensa de Bruno Lage marcada para as 15H30, para confirmar que o técnico fica até ao final da época, tal como o Record havia avançado O treinador vai fazer a antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o V. Guimarães, encontro marcado para terça-feira.A decisão de apostar em Bruno Lage até final da época, sabe, já estava tomada desde o momento em que Vitória saiu e só mesmo se Filipe Vieira não visse a menor resposta nos ditos embates com Rio Ave e Santa Clara é que ainda poderia repensá-la. E a verdade é que, na Luz, todos têm noção de que nada está perdido. Na Liga, a equipa está na vice-liderança, a cinco pontos do FC Porto; na Taça de Portugal, estará amanhã em disputa com o V. Guimarães a presença nos quartos-de-final; na Allianz Cup, são os dragões o adversário no caminho da final e na Liga Europa o objetivo dos encarnados também é ir o mais longe possível.