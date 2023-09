Golo de Bruno Fernandes disfarça exibição 'cinzenta' de Portugal na Eslováquia

Um golo do aniversariante Bruno Fernandes deu esta sexta-feira o triunfo a Portugal na Eslováquia (1-0), numa exibição 'cinzenta' dos lusos, que somaram o quinto triunfo em outros tantos jogos rumo à qualificação para o Euro2024 de futebol.







Com este resultado, no Estádio Nacional de Bratislava, graças ao remate certeiro do jogador dos ingleses do Manchester United, aos 43 minutos, Portugal, que continua sem sofrer golos e confirma o melhor arranque de sempre numa qualificação para a fase final de uma grande competição.O triunfo tangencial permite à equipa das 'quinas' continuar a liderar o grupo J, agora com 15 pontos, seguida da Eslováquia e Luxemburgo, ambos com 10, no segundo e terceiro lugar, respetivamente. Bósnia-Herzegovina soma seis, a Islândia tem três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.Na terceira vez de Portugal a atuar em solo eslovaco, o selecionador Roberto Martínez surpreendeu ao mudar, pela primeira vez, o sistema tático, abdicando de um defesa central para apostar num quarto médio - retirou Danilo Pereira para colocar Vitinha.De resto, Diogo Costa manteve-se como titular entre os postes, bem como Diogo Dalot, ao lado de Rúben Dias, António Silva, outro dos destaques no lugar do ausente Pepe, e João Cancelo, apesar dos poucos minutos somados na presente época.João Palhinha ocupou a vaga do lesionado Rúben Neves na zona mais recuada do meio-campo, com o aniversariante Bruno Fernandes a fazer companhia a Vitinha e Bernardo Silva.À semelhança do que aconteceu em junho na Islândia, Rafael Leão voltou a merecer a confiança de Roberto Martínez no 'onze' titular, ao lado do capitão Cristiano Ronaldo.Embora o sistema tático apresentado tenha sido um 4x3x3, Palhinha recuava para a posição de central para ajudar na primeira fase de construção, com Portugal a ser a primeira equipa a estar muito perto de inaugurar o marcador, logo à passagem do primeiro minuto.Contudo, o passe de 'bandeja' de Dalot não teve o melhor seguimento por parte de Vitinha, que rematou frouxo e desenquadrado à entrada da área.A primeira tentativa não intimidou os eslovacos, que subiram no terreno para pressionar e condicionar o jogo luso, conseguindo mesmo causar sobressaltos por Róbert Polievka, que não fez melhor do que atirar à 'figura' de Diogo Costa, aos 11 minutos.A Eslováquia procurava construir o seu jogo, conseguia ter bola, mas faltava algum discernimento na hora de finalizar, enquanto, do outro lado, Bruno Fernandes foi quem esteve quase a bater Dúbravka, porém, o remate saiu com pouca força para uma defesa fácil.As debilidades defensivas estavam à vista em ambos os lados e, consequentemente, o jogo ficou muito dividido, com a Eslováquia a voltar a estar perto de desfazer o 'nulo', levando a bola a embater no poste pelo 'pé' direito de Lukas Haraslin.Contudo, e apesar da exibição aquém de Portugal no primeiro tempo, o golo acabou por chegar, face ao bom entendimento entre Bernardo Silva e o aniversariante Bruno Fernandes, que 'galgou' alguns metros com a bola para rematar cruzado e anotar o terceiro golo pessoal nesta fase de qualificação.A seleção portuguesa voltou dos balneários a permitir espaços aos locais para alvejarem a baliza, que só se manteve inviolável porque Ivan Schranz não teve a astúcia para bater Costa.Portugal era bafejado pela sorte na defesa e no ataque teve uma soberana chance para, praticamente, colocar um ponto final no jogo, mas Cristiano Ronaldo, sozinho, atrapalhou-se no 'coração' da grande área e ainda atingiu o guardião adversário, que deu origem a um cartão amarelo que tira o capitão do jogo com o Luxemburgo.Martínez não podia estar satisfeito com o nível exibido e decidiu operar uma tripla alteração: Pedro Neto entrou para o lugar do desinspirado Rafael Leão, Nélson Semedo rendeu Cancelo e Otávio trocou com Vitinha.De bola parada, surgiu nova clara ocasião para o 1-1, com o 'gigante' central Skriniar a cabecear a bola por cima da barra, pouco depois de Bozeník, do Boavista, ser lançado em campo.Se Rafael Leão passou ao lado do jogo de Portugal, Ronaldo também não fez melhor e, outra vez só com o guarda-redes pela frente, atirou para um 'encaixe' seguro, naquela que foi a última grande oportunidade do desafio.