Euro2024: Croácia conquista a 21.ª vaga na fase final

Um golo de Ante Budimir, aos 43 minutos, selou o apuramento dos croatas, relegando o País de Gales para os play-offs, num agrupamento que também já tinha qualificado a Turquia.Os croatas vão cumprir a sétima participação, e sexta consecutiva, desde 2004, e têm como melhor registo a presença ns quartos de final em 1996 (1-2 com a Alemanha) e 2008 (1-1 após prolongamento e 1-3 nos penáltis com a Turquia).No Euro2024, a Croácia, que arrecadou a última vaga direta, junta-se à anfitriã Alemanha e a Portugal, Albânia, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Hungria, Inglaterra, Itália, Países Baixos, República Checa, Roménia, Sérvia, Suíça e Turquia.Os últimos passaportes sairão dos play-offs, para os quais se qualificaram, via Liga das Nações, Polónia, País de Gales, Finlândia, Ucrânia, Israel, Bósnia-Herzegovina, Islândia, Geórgia, Grécia, Cazaquistão, Luxemburgo e Estónia.As 12 seleções lutarão, entre 21 e 26 de março de 2024, pelas últimas três vagas na fase final do Euro2024, que se realiza de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha. O sorteio dos play-offs está marcado para quinta-feira, em Nyon.