Mundial 2030 será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos mas começa... na América do Sul

Alejandro Domínguez, o presidente da CONMEBOL (Federação Sul-Americana de Futebol), confirmou esta quarta-feira que os jogos inaugurais do Mundial'2030 serão disputados no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. A competição passará posteriormente para Portugal, Espanha e Marrocos, naquele que será um cenário inédito na história.





Numa curta mensagem nas redes sociais, o máximo dirigente daquela federação escreveu: "Apontámos alto e sonhámos em grande. O Mundial de 2030 inicia-se onde tudo começou. Os anfitriões dos jogos inaugurais do Mundial serão Uruguai, Paraguai e Argentina"."Vão existir três aberturas no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Serão três jogos inaugurais e tudo irá começar no Uruguai. A FIFA providenciará mais detalhes acerca daquilo que irá acontecer na Argentina e no Paraguai", pode ainda ler-se no Twitter (X) de Alejandro Domínguez.Recorde-se que o último Mundial, que aconteceu no ano passado, se realizou no Qatar. No caso, a Argentina conquistou o troféu ao bater a França na final nos penáltis (4-2), depois de um empate a três golos após prolongamento.