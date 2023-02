A seleção nacional venceu os Camarões. A fase final do Mundial feminino realiza-se na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Portugal está pela primeira vez no Mundial de futebol feminino

A seleção portuguesa de futebol apurou-se pela primeira vez para o Mundial de futebol feminino, após vencer a seleção dos Camarões por 2-1, esta quarta-feira, num jogo disputado na Nova Zelândia.





REUTERS/David Rowland

Uma grande penalidade apontada por Carole Costa, aos 90+4 minutos, selou a inédita qualificação lusa, depois de, aos 89, a camaronesa Ajara Nchout ter ‘anulado’ o tento inicial de Portugal, apontado por Diana Gomes, aos 22.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.

