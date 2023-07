Portugal vence Ucrânia no último teste antes do Mundial feminino

Portugal terminou hoje com um triunfo sobre a Ucrânia, por 2-0, a preparação para a estreia num Mundial feminino de futebol, que se vai disputar na Nova Zelândia e na Austrália.







LUSA

No Estádio do Bessa, no Porto, onde se bateu o recorde de assistência de um jogo da seleção feminina em Portugal, com 20.123 espetadores, Jéssica Silva marcou os dois golos da equipa das 'quinas', aos 19 e 45+2 minutos.Antes do apito inicial, emoção na voz de Tony Carreira a liderar a entoação do hino de Portugal, ajudado por coro de cerca de 50 elementos composto por crianças do IPO e da fundação Sara Carreira, 'abafados' pelo entusiasmo vocal emanado pelos adeptos.Nas bancadas, bastantes referências à Ucrânia, nomeadamente bandeiras e camisolas do país em guerra, fruto da invasão da Rússia, e que, no fim da sua música oficial, foi ovacionada pelos muitos milhares de adeptos no recinto onde joga o Boavista.Momento especial também para Dolores Silva que, antes de entrar em campo pela 150.ª vez com a camisola da seleção de Portugal, recebeu uma recordação do presidente da federação, Fernando Gomes, a assinalar o momento.No minuto 19, uma explosão de alegria, pelo primeiro golo, Jéssica Silva.A seleção portuguesa viaja na segunda-feira para a Nova Zelândia e estreia-se no Mundial frente aos vice-campeões Países Baixos em 23 de abril, seguindo-se o Vietname em 27, com a fase de grupos a terminar frente aos Estados Unidos, detentora do cetro mundial, em 01 de agosto.