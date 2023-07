Portugal vence Vietname e mantém-se na luta pelos 'oitavos'

Portugal soma agora três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das 'quinas' na última jornada.

A seleção portuguesa feminina conseguiu esta quinta-feira a sua primeira vitória num Mundial de Futebol, ao derrotar o Vietname, por 2-0, mantendo-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final.





Em Hamilton, na Nova Zelândia, na segunda jornada do Grupo E, Telma Encarnação fez, aos sete minutos, o primeiro golo de Portugal em Mundiais, e Kika Nazareth fez o segundo, aos 21.Com este golo Kika, que tem 20 anos, tornou-se a mais nova internacional portuguesa a marcar num mundial, batendo o recorde de Cristiano Ronaldo.Com este triunfo, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das 'quinas' na última jornada, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.