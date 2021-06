Portugal empata com a França (2-2) e está nos oitavos do Euro2020

Portugal empatou esta quarta-feira com a França (2-2), no terceiro e último jogo do Grupo F, em Budapeste, na Hungria.







Cristiano Ronaldo Reuters

Após mexidas no onze inicial, com entradas de João Moutinho e Renato Sanches e saídas de Bruno Fernandes e William Carvalho, a seleção entrou da melhor forma no Puskas Arena.Sabendo que um empate dava o apuramento, a melhor notícia até chegou primeiro de Munique, onde a Hungria surpreendeu e foi a primeira da noite a marcar - o 1-0 contra a Alemanha.À meia hora de jogo, Danilo subiu às alturas num livre lateral e levou um soco do guarda-redes francês, Hugo Lloris, e o arbitro espanhol apontou para a marca de grande penalidade. Cristiano Ronaldo, sereno, marcou o 1-0 em Budapeste.Mas, antes do intervalo, o mesmo árbitro voltou a marcar grande penalidade, só que no outro lado do campo. Nélson Semedo deu um encosto em Mbappé e Benzema, já no tempo de compensação, empatou a partida.No recomeço, aos dois minutos da segunda parte, o mesmo Benzema colocou a França na frente da partida - e Portugal em último do grupo.Mas à hora de jogo, 60 minutos, Ronaldo viu uma mão de Koundé, o árbitro apontou para a marca de grande penalidade e o capitão português empatou novamente o jogo. 2-2 no resultado, Portugal novamente no 2.º lugar.Pouco depois, novas notícias de Munique: golo de Kai Havertz e a Alemanha empatava a partida, colocando Portugal no 3.º lugar. Mas dois minutos depois, novo golo da Hungria, por Schafer.O resultado final em Budapeste não se alteraria até final, e o resultado em Munique ficaria resolvido aos 84 minutos, quando Goretzka colocou a Alemanha em 2.º lugar do grupo e atirou a Hungria para fora do Euro2020.Com estes desfechos, Portugal passa em frente no Euro2020 e marca presença contra a Bélgica, a 27 de junho, próximo domingo, em Sevilha. A França foi líder do grupo e irá jogar contra a Suíça, na mesma metade do torneio, enquanto a Alemanha terá a difícil tarefa de defrontar a Inglaterra em Londres.