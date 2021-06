A SÁBADO em Budapeste: O dia em que o futebol ressuscitou

Fatih fica triste de cada vez que se lembra do golo de Éder. O francês, 24 anos, natural de Marselha, estava convencido de que naquele verão de 2016 ninguém podia arrancar à França o título de campeão europeu, num torneio disputado em solo gaulês. "Estava reunido com um grupo de amigos e acabámos todos em lágrimas", conta. "O golo de Éder é um trauma nacional. Todos os rapazes da minha geração se lembram desse desaire tão bem como da conquista do campeonato do mundo em 2018. A diferença é que a derrota contra Portugal foi em casa numa altura em que todos pensávamos que seria fácil vencer a final aos portugueses".



O francês não tem idade para se recordar dos traumas que a França também infligiu a Portugal – os golos de Platini nas meias-finais do Euro'1984, o penalti cometido por Abel Xavier no Euro'2000 e convertido por Zidane e a outra grande penalidade de "Zizou" que atirou por terra as esperanças lusitanas de atingir a final do Mundial em 2006. Os gauleses são a besta negra do futebol nacional: em 26 partidas, Portugal tinha apenas vencido cinco vezes, empatou duas e perdeu 19. "Apesar de a nossa superioridade ser evidente ao longo da história, o golo de Éder serviu para os franceses respeitarem mais a equipa portuguesa. Nunca mais olhámos para Portugal de cima para baixo, mas olhos nos olhos", diz o programador informático, franco-argelino como Zidane.



Falava numa das salas do Szimpla Kert, a fábrica em ruínas transformada no bar mais trashy e alternativo de Budapeste, adornado com mobiliário velho, luzes púrpuras e paredes riscadas. No centro, uma pista a céu aberto, apinhada de portugueses e franceses: cantavam o hino dos dois países, tributos a Éder e a Zidane, exaltando os seus feitos e carpindo as suas mágoas. Todos sem máscara, saltavam, abraçavam-se, falavam com as bocas e os narizes a poucos centímetros uns dos outros, na maior farra pós-covid que a maioria deles experienciou. "O Euro coincidiu com a abertura da vida social e das festas em Budapeste", afirma Inês Soares, 20 anos, uma estudante do Porto em Erasmus na capital húngara. "E já não era sem tempo! Aqui estamos a aproveitar a vida enquanto em Portugal continuamos com medo de fazer tudo porque ouvimos no telejornal que uma velhota de 99 anos morreu com coronavírus. Está na altura de recomeçar a vida e nisso os húngaros já estão à nossa frente". Inês vai de férias em breve e, para tal, vai ter de voltar a pegar na máscara que pouco uso tem tido na capital húngara.