PGR abre inquérito a quebra de vidros no Sporting-FC Porto que causou 17 feridos

Uma quebra de vidros numa bancada do Estádio José Alvalade causou 17 feridos no decorrer do jogo contra o FC Porto.

O Ministério Público abriu um inquérito aos incidentes no jogo entre o Sporting e o FC Porto, da quarta jornada da I Liga de futebol, que causaram ferimentos em 17 pessoas, disse à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).



Estádio José Alvalade: Incidente causa ferimentos em 17 pessoas no Sporting-FC Porto

"Confirma-se a instauração de inquérito, a correr termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal ]de Lisboa, que teve origem em auto elaborado pela PSP", referiu a PGR.

que o FC Porto venceu por 2-1, incidentes que foram também alvo de um inquérito, instaurado na segunda-feira, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).