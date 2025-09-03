Sábado – Pense por si

Desporto

PGR abre inquérito a quebra de vidros no Sporting-FC Porto que causou 17 feridos

Lusa 15:30
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

Uma quebra de vidros numa bancada do Estádio José Alvalade causou 17 feridos no decorrer do jogo contra o FC Porto.

O Ministério Público abriu um inquérito aos incidentes no jogo entre o Sporting e o FC Porto, da quarta jornada da I Liga de futebol, que causaram ferimentos em 17 pessoas, disse à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Estádio José Alvalade: Incidente causa ferimentos em 17 pessoas no Sporting-FC Porto
Estádio José Alvalade: Incidente causa ferimentos em 17 pessoas no Sporting-FC Porto

"Confirma-se a instauração de inquérito, a correr termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal ]de Lisboa, que teve origem em auto elaborado pela PSP", referiu a PGR.

Uma quebra de vidros numa bancada do Estádio José Alvalade causou 17 feridos no decorrer do jogo, que o FC Porto venceu por 2-1, incidentes que foram também alvo de um inquérito, instaurado na segunda-feira, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tópicos Futebol Desporto Sporting Clube de Portugal Porto Federação Portuguesa de Futebol Futebol Clube do Porto Lisboa Estádio José Alvalade
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

PGR abre inquérito a quebra de vidros no Sporting-FC Porto que causou 17 feridos