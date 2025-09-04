Fernando Pimenta "muito feliz" pelo título mundial em maratonas

Pimenta venceu a final da 'short race', em 13.37,11 minutos, com José Ramalho a ser terceiro classificado.

O canoísta português Fernando Pimenta disse hoje estar "muito feliz" pela conquista do título de campeão do mundo na 'short race' (3,6 km), nos Mundiais de maratonas em Gyor, Hungria.



Fernando Pimenta conquista título mundial de 'short race' em Gyor, Hungria

"Isto é muito especial. Desiludi-me em Milão [nos Mundiais de velocidade], ao ser quarto no K1 500 metros, normalmente subo ao pódio, mas mantive a cabeça levantada", declarou, citado pela federação internacional da modalidade.

Pimenta venceu a final da 'short race' (3,6km), em 13.37,11 minutos, com José Ramalho a ser terceiro classificado na mesma corrida, com 13.47.38.

A medalha de prata na corrida curta em K1 foi para o dinamarquês Mads Pedersen, que concluiu o percurso em 13.38,03.

O duas vezes medalhado olímpico notou que hoje se estava "a sentir bem". "Tentei lutar pela medalha e estou tão feliz que seja ouro", afirmou.

O último resultado de vulto de Pimenta tinha sido registado em agosto, no Mundial de velocidade, na cidade italiana de Milão, onde alcançou a medalha de bronze na final de K1 1.000 metros.

Os dois canoístas lusos repetem os resultados conseguidos no Europeu de maratonas, em junho, e vão ainda competir juntos na prova de K2, na qual defenderão os títulos de 2022, 2023 e 2024.

José Ramalho vai ainda competir na prova da distância longa.

Na final da 'short race' de C1, Portugal esteve representado por Ricardo Coelho, que foi sexto classificado (16.22,20), e Rui Lacerda, nono (16.34,07).

O espanhol Jaime Duro venceu a final, em 15.22,87.

Os juniores lusos Yann Vilaça (15.02,12) e Edgar Cruz (16.19,82) foram oitavo e 19.º na final de K1, em que triunfou o britânico William Short (14.28,93).