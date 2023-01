Pelé: as melhores histórias do Rei do futebol

É o melhor marcador da história, com mais de 1200 golos, e é o único a ter vencido o Mundial de futebol por três vezes. Mas Pelé é muito mais do que isso, é um símbolo do Brasil e do mundo, ao ponto do presidente da FIFA ter pedido que cada país batize pelo menos um estádio com o nome de Pelé. O astro brasileiro, que morreu a 29 de dezembro, com 82 anos, teve uma vida cheia. Dentro de campo mas também fora dele. São esses vários aspetos que lhe deixamos aqui, da infância pobre à carreira pintada a ouro, do convívio com figuras como Mick Jagger, Frank Sinatra, Eusébio ou Maradona até aos escândalos amorosos e às doenças e operações dos últimos anos.