Pelé: os casamentos, as infidelidades, o namoro com Xuxa e a prisão do filho por tráfico de droga

O escândalo rebentou no início da década de 1990: Sandra Regina Machado, então com 36 anos, veio a público dizer que Pelé era o seu pai. A vedeta do futebol mundial teria tido um relacionamento com a sua mãe, a empregada doméstica Anísia Machado, em 1963, quando tinha 23 anos e já era a coqueluche do Santos e bicampeão mundial. Nessa época, Pelé namorava com Rosemeri dos Reis Cholbi, com quem iria casar em 1966.