Pelé: o extraterrestre que veio de Três Corações

Pelé pensava que os homens não choravam até ao dia 16 de Julho de 1950, dia em que o Brasil perdeu a final do Campeonato do Mundo para o Uruguai, por 2-1, perante 200 mil brasileiros que enchiam o recém-construído Estádio do Maracanã. O pai, Dondinho, tinha organizado uma festa para ouvir a partida pela rádio, mas ele e os amigos acabaram em lágrimas. "Um dia, eu vou ganhar uma Copa do Mundo para si", disse-lhe o pequeno Edson, então com nove anos.