Pelé: As operações e as doenças – os dias no hospital

No dia 6 de setembro de 2021, Pelé anunciou nas suas redes sociais que tinha sido submetido, dois dias antes, a uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon. Os médicos identificaram o cancro depois de descobrirem anormalidades no órgão durante um exame de rotina. Essa doença ditaria a morte da lenda do futebol mundial, pouco mais de um ano depois, em consequência da falta de resposta à quimioterapia e a insuficiências renais e cardíacas.