Pedro Proença: "Mundial ficou muito aquém do que pretendíamos"

Pedro Proença assume que, depois de "um final de ciclo" com a eliminação da Seleção Nacional do Mundial'2026 e a saída de Roberto Martínez, a FPF procura já nova solução, numa altura em que Jorge Jesus se afigura a mais forte opção.



Pedro Proença Bruno Colaço

"Inicia-se agora um novo ciclo na FPF e na nova seleção, um ciclo de vitória que queremos que aconteça. Tínhamos a noção do que eram as expectativas do povo português, este Campeonato do Mundo ficou muito aquém do que pretendíamos. Tínhamos plena consciência quando assumimos a FPF de que esta também não era a nossa opção, assumimo-la, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos dar uma resposta quanto antes. Jorge Jesus? O perfil do novo treinador tem de ser consentâneo com o que é a realidade do futebol português. Onde a nossa seleção entra é para ganhar, o perfil do novo treinador tem de ser o de alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da FPF e é com esse perfil que vamos encontrar uma solução que queremos apresentar nos próximos dias. Neste momento há várias hipóteses, o perfil está definido e ainda hoje mesmo vou tratar pessoalmente desse dossiê e espero até ao final da semana tenhamos novidades concretas. Temos a Liga das Nações para preparar, um Europeu, um Mundial em Portugal.... A nossa ambição é imensa e não queremos abdicar, com esta qualidade de jogadores", afirmou aos jornalistas esta quarta-feira, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com a Seleção Nacional.