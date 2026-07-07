Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
Adicione como fonte preferencial no Google
07 de julho de 2026 às 23:00

A guerra continua

Os avisos americanos são sérios e devem ser levados a sério. Para que a Europa não acorde amanhã como acordou naquela madrugada de 2022: pasmada e perdida.

HOUVE UM TEMPO em que a guerra de classes era projectada num grande ecrã histórico. Tudo começou lá atrás, depois do comunismo primitivo, entre senhores e escravos, dizia o tio Karl. Evoluiu mais um pouco, opondo senhores feudais e servos durante o período medieval. Atingiu o seu zénite com a emergência do capitalismo moderno – burguesia de um lado, proletariado do outro. E hoje?

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Russo Guerras Fugi da Guerra Conflito guerra e paz Vladimir Putin Rússia Primeira Guerra Mundial Guerra Fria Kremlin Europa Moscovo Estados Unidos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A guerra continua