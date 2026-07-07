Pôr os olhos em Mamdani e em Burnham é perceber que o caminho passa por se apresentar como alternativa ao centrismo, desde logo ao PS.
Antes da noite de 23 de junho, quando os democratas de Nova Iorque escolheram os seus candidatos ao Congresso nas primárias internas do partido, poucos antecipavam que seria o momento em que a ala mais à esquerda do Partido Democrata, os chamados Socialistas Democratas, provaria que o sucesso de Mamdani não é um caso isolado. O autarca de Nova Iorque, Zohran Mamdani, decidiu apoiar vários candidatos do seu movimento que concorriam diretamente contra deputados instalados do Partido Democrata, numa tentativa de substituir a ala mais moderada do partido por gente mais à esquerda. O apoio de Mamdani transformou três candidaturas desconhecidas e improváveis em três vitórias, duas delas contra incumbentes favoritos. O resultado agregado é uma vitória em primárias que deverá traduzir-se, em novembro, numa bancada democrata-socialista que pelo menos duplica a sua presença em Washington. A estratégia foi coordenada com Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, esta última possível candidata às eleições presidenciais de 2028, ambos também "democratas-socialistas", concedendo à esquerda um sucesso imprevisível que deixa a adivinhar um crescimento nos próximos anos.