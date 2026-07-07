Antes da noite de 23 de junho, quando os democratas de Nova Iorque escolheram os seus candidatos ao Congresso nas primárias internas do partido, poucos antecipavam que seria o momento em que a ala mais à esquerda do Partido Democrata, os chamados Socialistas Democratas, provaria que o sucesso de Mamdani não é um caso isolado. O autarca de Nova Iorque, Zohran Mamdani, decidiu apoiar vários candidatos do seu movimento que concorriam diretamente contra deputados instalados do Partido Democrata, numa tentativa de substituir a ala mais moderada do partido por gente mais à esquerda. O apoio de Mamdani transformou três candidaturas desconhecidas e improváveis em três vitórias, duas delas contra incumbentes favoritos. O resultado agregado é uma vitória em primárias que deverá traduzir-se, em novembro, numa bancada democrata-socialista que pelo menos duplica a sua presença em Washington. A estratégia foi coordenada com Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, esta última possível candidata às eleições presidenciais de 2028, ambos também "democratas-socialistas", concedendo à esquerda um sucesso imprevisível que deixa a adivinhar um crescimento nos próximos anos.

Pôr os olhos em Mamdani