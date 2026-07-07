Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
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07 de julho de 2026 às 23:00

Os €15 mil a Sócrates? Valem muito a pena

A indemnização ao ex-primeiro-ministro é um preço muito baixo para os ganhos de transparência que a quebra do segredo de justiça trouxe no plano político e moral.

Não vejo razões para tanta indignação e revolta sobre os 15 mil euros que o Estado português poderá ter de pagar a José Sócrates. Antes pelo contrário: a indemnização, que ainda será alvo de recurso pelo Ministério Público, foi um bom negócio para os contribuintes. Por um valor baixinho - Sócrates pedia 205 mil euros - ficaram a par de factos relevantes para um julgamento pessoal, político e moral, sobre a conduta de um primeiro-ministro.

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