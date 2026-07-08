Mundial2026: Suíça nos 'quartos' ao bater a Colômbia nos penáltis

Helvéticos regressam ao top 8 da prova 72 anos depois.
A Suíça acedeu na terça-feira aos quartos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer a Colômbia nos penáltis (4-3), após empate 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento, regressando ao top 8 da prova 72 anos depois.
Suíços celebram o apuramentoAP
No Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá, os europeus anotaram quatro dos cinco remates no desempate, contra três em igual número de tentativas sul-americanas, para se imporem num receoso oitavo e último jogo dos 'oitavos', o único da ronda que não foi decidido em 90 minutos.
A Suíça vinha de três eliminações seguidas neste patamar, mas já igualou os seus melhores resultados, rubricados em 1934, 1938 e 1954, e vai ser uma das seis representantes da Europa em oito possíveis na próxima fase.
No sábado, em Kansas City, nos Estados Unidos, os helvéticos vão medir forças com a bicampeã sul-americana Argentina, detentora do título mundial e três vezes vencedora (1978, 1986 e 2022), que eliminou o Egito (3-2), ao inverter uma desvantagem de dois golos nos minutos finais.
Pelo caminho ficou a vice-campeã sul-americana Colômbia, que utilizou Luis Suárez (Sporting) de início e Richard Ríos (Benfica) como suplente, tendo findado a sétima participação nos penáltis, tal como sucedera na anterior, em 2018, quatro anos depois da histórica presença nos 'quartos'.
As duas seleções equilibraram-se em constantes duelos no meio-campo e sentiram dificuldades para escapar às marcações e encadear ataques, tendo a Colômbia, com Suárez de volta à titularidade, ameaçado primeiro, num remate de Gustavo Puerta defendido por Gregor Kobel (minuto 21).
Sem o lesionado Johan Manzambi, autor de três golos na prova, a Suíça ripostou por Fabian Rieder, uma das novidades nas escolhas iniciais, e Dan Ndoye, mas Camilo Vargas travou a dupla iniciativa (30 e 32 minutos).
Os europeus voltaram dos balneários mais atrevidos e Djibril Sow finalizou para fora sem oposição em zona frontal (47 minutos), a passe de Ndoye, instantes antes de Rieder acertar nas malhas laterais de livre direto (53).
Suárez tentou galvanizar os sul-americanos na meia hora final (minuto 63), mas não teve sucesso e as defesas continuaram a impor-se globalmente aos ataques, pelo que o 'nulo' perdurou até ao fim do tempo regulamentar.
Nenhuma das equipas sabia o que era ganhar num prolongamento em Mundiais - a Suíça enfrentou essa situação pela quarta vez e a Colômbia pela terceira - e assim continuaram, apesar de criarem algumas ocasiões.
Jhon Lucumí cabeceou à barra (99 minutos), antes de Jaminton Campaz forçar uma defesa de recurso de Kobel (101) e atirar por cima livre de marcação (115), sendo que, pelo meio, Zeki Amdouni esbarrou em Vargas (104).
Nos penáltis, uma defesa de Kobel perante Cucho Hernández acelerou a passagem da Suíça, que tinha perdido o único desempate disputado em edições anteriores e selou a segunda derrota em outras tantas possíveis da Colômbia, frustrando a larga maioria de adeptos 'cafeteros' nas bancadas.
Jogo no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.
Suíça - Colômbia, 0-0 após prolongamento, 4-3 no desempate por grandes penalidades.
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