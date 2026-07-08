Mundial2026: Suíça nos 'quartos' ao bater a Colômbia nos penáltis

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A Suíça acedeu na terça-feira aos quartos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer a Colômbia nos penáltis (4-3), após empate 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento, regressando ao top 8 da prova 72 anos depois.



Suíços celebram o apuramento AP

No Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá, os europeus anotaram quatro dos cinco remates no desempate, contra três em igual número de tentativas sul-americanas, para se imporem num receoso oitavo e último jogo dos 'oitavos', o único da ronda que não foi decidido em 90 minutos.

A Suíça vinha de três eliminações seguidas neste patamar, mas já igualou os seus melhores resultados, rubricados em 1934, 1938 e 1954, e vai ser uma das seis representantes da Europa em oito possíveis na próxima fase.

No sábado, em Kansas City, nos Estados Unidos, os helvéticos vão medir forças com a bicampeã sul-americana Argentina, detentora do título mundial e três vezes vencedora (1978, 1986 e 2022), que eliminou o Egito (3-2), ao inverter uma desvantagem de dois golos nos minutos finais.

Pelo caminho ficou a vice-campeã sul-americana Colômbia, que utilizou Luis Suárez (Sporting) de início e Richard Ríos (Benfica) como suplente, tendo findado a sétima participação nos penáltis, tal como sucedera na anterior, em 2018, quatro anos depois da histórica presença nos 'quartos'.

As duas seleções equilibraram-se em constantes duelos no meio-campo e sentiram dificuldades para escapar às marcações e encadear ataques, tendo a Colômbia, com Suárez de volta à titularidade, ameaçado primeiro, num remate de Gustavo Puerta defendido por Gregor Kobel (minuto 21).

Sem o lesionado Johan Manzambi, autor de três golos na prova, a Suíça ripostou por Fabian Rieder, uma das novidades nas escolhas iniciais, e Dan Ndoye, mas Camilo Vargas travou a dupla iniciativa (30 e 32 minutos).

Os europeus voltaram dos balneários mais atrevidos e Djibril Sow finalizou para fora sem oposição em zona frontal (47 minutos), a passe de Ndoye, instantes antes de Rieder acertar nas malhas laterais de livre direto (53).

Suárez tentou galvanizar os sul-americanos na meia hora final (minuto 63), mas não teve sucesso e as defesas continuaram a impor-se globalmente aos ataques, pelo que o 'nulo' perdurou até ao fim do tempo regulamentar.

Nenhuma das equipas sabia o que era ganhar num prolongamento em Mundiais - a Suíça enfrentou essa situação pela quarta vez e a Colômbia pela terceira - e assim continuaram, apesar de criarem algumas ocasiões.

Jhon Lucumí cabeceou à barra (99 minutos), antes de Jaminton Campaz forçar uma defesa de recurso de Kobel (101) e atirar por cima livre de marcação (115), sendo que, pelo meio, Zeki Amdouni esbarrou em Vargas (104).

Nos penáltis, uma defesa de Kobel perante Cucho Hernández acelerou a passagem da Suíça, que tinha perdido o único desempate disputado em edições anteriores e selou a segunda derrota em outras tantas possíveis da Colômbia, frustrando a larga maioria de adeptos 'cafeteros' nas bancadas.

Jogo no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.

Suíça - Colômbia, 0-0 após prolongamento, 4-3 no desempate por grandes penalidades.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

0-1, Juan Quintero.

1-1, Granit Xhaka.

1-1, Davinson Sánchez (à barra).

2-1, Zeki Amdouni.

2-2, Jaminton Campaz.

2-2, Manuel Akanji (por cima).

2-2, Cucho Hernández (defesa do guarda-redes).

3-2, Cedric Itten.

3-3, Luis Díaz.

4-3, Rubén Vargas.

Equipas:

- Suíça: Gregor Kobel, Denis Zakaria (Silvan Widmer, 86), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Miro Muheim, 71), Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder (Zeki Amdouni, 103), Ardon Jashari (Djibril Sow, 46), Dan Ndoye (Rubén Vargas, 90+1) e Breel Embolo (Cedric Itten, 86).

Selecionador: Murat Yakin.

- Colômbia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí (Yerry Mina, 118), Johan Mojica, Jhon Arias (Jaminton Campaz, 66), Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82), Gustavo Puerta, Luis Díaz, James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 66) e Luis Suárez (Cucho Hernández, 82).

Selecionador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Granit Xhaka (51), Denis Zakaria (59), Luis Suárez (60), Davinson Sánchez (94) e Miro Muheim (105).

Assistência: 52.497 espetadores.