Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

Brasil e Alemanha de fora: calma, são só as habituais surpresas dos Mundiais

Carlos Torres
Carlos Torres 07 de julho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

As eliminações de germânicos e brasileiros pelas seleções de Paraguai e Noruega espantaram os adeptos do futebol. Em 96 anos de história da prova, já houve várias equipas-sensação. Muitas vezes, com vitórias surpreendentes mas que não serviram para nada.

O Equador venceu a Alemanha (2-1) na fase de grupos, Cabo Verde empatou com a campeã europeia Espanha (e depois fez sofrer a campeã mundial Argentina, só perdendo no prolongamento), o Gana impôs um nulo a Inglaterra e Marrocos bateu o pé ao Brasil – a equipa africana desembaraçou-se depois da Holanda nos penáltis.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Jogos Mundial Jogo de futebol Jogo camarões Alemanha Brasil Argentina Espanha Erling Haaland Lionel Messi Manchester City Football Club FIFA Ferenc Puskás James Rodríguez Luis Suárez Copa do Mundo FIFA de 1990
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Brasil e Alemanha de fora: calma, são só as habituais surpresas dos Mundiais