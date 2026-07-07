Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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07 de julho de 2026 às 23:00

As respostas do universo

Nas redes e pelo telemóvel, ela queixava-se de que não tinha tempo para se dedicar à tarefa de pôr tudo em ordem.

Ela podia ser francesa, a julgar pelo estilo sem esforço, o despenteado perfeitamente arquitetado pelo acaso até ao último fio e o olhar sobranceiro que se derretia em ondas às primeiras dentadas num bom croissant do Porto (“mas há maus?”, diria, educamente, num dia sim; no dia não, não queira saber).

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