O FC Porto até já ganhou 13-0 em casa. Mas em Braga teve sempre dificuldades

Sérgio Conceição diz que o jogo desta noite, em Braga, vale seis pontos, fazendo contas (em caso de vitória) aos três ganhos pelo FC Porto e aos três perdidos pelo seu adversário, mas a verdade é que este jogo pode mesmo valer um campeonato.





Se não, vejamos: em caso de derrota do FC Porto e vitória do Sporting na segunda-feira, em Barcelos, os dragões podem ficar a nove pontos dos leões, cada vez mais confortáveis na liderança e que cada vez mais fazem deste campeonato um passeio.Uma vitória dos minhotos terá outro efeito: transformar a luta pelo segundo lugar (que permite o acesso direto à Liga dos Campeões e um cheque de 40 milhões de euros) numa equilibrada disputa a três, pois em caso de triunfo o Sp. Braga apanha os dragões e o Benfica (se vencer o Famalicão) ficará no 4º lugar a apenas dois pontos.Olhando para a história, o FC Porto ainda tem mais sucessos do que desaires em Braga. Desde a estreia no Minho, a 24 de maio de 1936, para o Campeonato de Portugal (prova que antecedeu a Taça de Portugal), com uma vitória por 4-2, os dragões já ali jogaram 72 vezes, somando 38 vitórias, 18 empates e 16 derrotas. Se formos ver apenas o campeonato da I Divisão, são 32 vitórias, 14 empates e 15 derrotas.Mas nos últimos anos as coisas têm-se invertido. Nos últimos oito jogos para o campeonato, na Pedreira, o FC Porto tem quatro vitórias, o Sp. Braga três e há ainda um empate (houve ainda mais dois empates, em jogos da Taça da Liga e da Taça de Portugal).Os minhotos tornaram-se ainda um adversário incómodo nos jogos decisivos, pois venceram as três últimas finais disputadas com os dragões, duas na Taça da Liga (ambas por 1-0, em 2012/13 e 2019/20), e uma na Taça de Portugal (vitória nos penáltis em 2015/16, após 2-2 nos 90 minutos e prolongamento).Sinais do crescimento do Sp. Braga, que nos últimos 10 anos venceu esses três troféus (todos à custa do vizinho do Porto), e ainda foi a uma final europeia (perdeu a Liga Europa precisamente para o FC Porto, em 2010/11, com um golo de Falcao), além de ter conseguido ficar no 2º lugar no campeonato, a melhor classificação de sempre, em 2009/10.Nos primeiros cinco jogos entre ambos os clubes, o FC Porto até venceu sempre, desde a estreia, em 1926, numa partida do Campeonato de Portugal (prova que antecedeu a Taça de Portugal). Logo nesse ano, 3-0 no Porto, seguindo-se, ainda na Invicta, as duas maiores goleadas dos portistas, primeiro por 13-0 (em 1929, com 8 golos de Valdemar), e depois por 11-0 (1936), com hat-tricks de Pinga e António Santos.Já em Braga, a maior vitória do FC Porto aconteceu em 1955/56 (1-5), havendo ainda um triunfo por 4-1 e dois por 4-0, o último deles com José Mourinho (2001/02), que dois anos antes ali venceu por 3-0. Já o Braga, goleou o FC Porto por 6-0 (em 1949/50), numa partida da 9ª jornada em que Mário fez um hat-trick e Fonseca (Sp. Braga) foi expulso aos 55 minutos. Depois desse score gordo, houve quatro vitórias por 3-1 para os bracarenses, a última em 2015/16.O Sp. Braga estreou-se no campeonato da I Divisão em 1947/48. O FC Porto venceria os dois jogos, 2-1 em casa e 3-0 no Minho, mas nos dez anos seguintes as coisas penderam mais para os arsenalistas, que somaram cinco vitórias, contra quatro do FC Porto (houve ainda um empate).Um sinal de que o FC Porto sempre enfrentou dificuldades no Minho explica-se pelo facto de os dragões nunca terem conseguido ganhar mais do que quatro jogos seguidos em Braga (aconteceu uma vez, entre 1948/49 e 1951/52, com três triunfos no campeonato e um na Taça de Portugal). Aliás, a última vez que os dragões ganharam duas vezes seguidas em Braga foi em 2013/14 e 2014/15. Por todo este historial, adivinham-se dificuldades para os portistas nestes próximos dois jogos.Facto curioso: em 14 eliminatórias da Taça de Portugal, o FC Porto só por uma vez foi afastado pelos arsenalistas. Aconteceu em 2001/02, com uma derrota por 2-1 nas Antas, com golos de Castanheira e Idalécio, numa partida em que Quim foi decisivo ao defender um penálti com 0-0. Esta derrota iria ter grandes repercussões nos portistas, pois o treinador Octávio Machado foi despedido, entrando para o seu lugar... José Mourinho.