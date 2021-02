A melhor guarda-redes de futsal do mundo também aposta na Bolsa

Chegou à equipa sénior do Benfica com 13 anos e as colegas até brincavam com a treinadora – diziam-lhe para tirar a criança da baliza antes que se aleijasse. Agora, Ana Catarina Pereira é a melhor do mundo e quando acabar a carreira espera trabalhar na área dos mercados financeiros.

Por causa da Covid-19, Ana Catarina Pereira falou com a SÁBADO no exterior do pavilhão da Luz, junto às piscinas do Benfica. "Ainda hoje adoro nadar", comenta a guarda-redes, enquanto olha pela janela e lembra a sua primeira atividade desportiva: dos 3 aos 11 anos andou na natação. Só que a paixão pelo futebol foi mais forte. Foi-lhe transmitida pelo pai, que ainda jogou no Alhandra, na III Divisão. "Andava sempre com uma bola. Se não tinha, fazia uma de meias ou com papéis colados. Jogava na rua, mas também parti vidros e candeeiros em casa".

Começou a jogar futsal com 12 anos, no Vilafranquense (nasceu em Vila França de Xira) e na época seguinte chegou ao Benfica. "Viram-me num torneio de verão e convidaram-me. A ideia era criar uma equipa de juniores, mas como o projeto não avançou fui logo para as seniores".



Tinha 13 anos e jogava com mulheres de 25 ou 30, mas isso não a intimidava. O problema estava fora do campo. "Eu era muito tímida, mal falava, até me custava dizer boa tarde ou boa noite, que é apenas uma questão de boa educação, tanta era a vergonha. Elas tratavam-me muito bem. Eu era a miúda, e até brincavam com a treinadora, diziam-lhe para tirar a criança da baliza antes que se aleijasse".