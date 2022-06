Portugal-Espanha: Uma relação com 100 anos – e muitas desilusões

Pinga, Peyroteo, Eusébio, Nené, Postiga, Cristiano Ronaldo... Todos eles marcaram a Espanha, mas o único que conseguiu um golo fundamental para Portugal bater a seleção vizinha (1-0) num jogo oficial foi Nuno Gomes: aconteceu no Euro 2004, no estádio de Alvalade, num remate à entrada da área que deixou Casillas sem hipótese – quase uma premonição do que seria o golo de Éder a França na final do Euro 2016.