Promessa do basquetebol e grande fã de golfe, o futebolista islandês “ajudou” Cristiano Ronaldo e companhia a chegar à final do Euro 2016, mas diz que nunca ninguém lhe agradeceu. Agora vai poder voltar a defrontar a seleção portuguesa, já esta terça-feira.

A 22 de junho de 2016, o Portugal-Hungria estava quase a acabar, e o empate (3-3) garantia à seleção nacional a qualificação para os oitavos de final do Europeu, seguindo-se a Inglaterra e possíveis encontros com França, Alemanha ou Itália no caminho até à final. A tarefa parecia quase impossível.