A Federação Portuguesa de Futebol, em comunicado, agradeceu ao selecionador afirmando que "foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da Seleção Nacional".

Fernando Santos deixa a Seleção Nacional com "enorme sentimento de gratidão"

Depois da derrota de Portugal contra Marrocos, que afastou a Seleção Nacional do Mundial no Qatar, começou mais uma etapa de incerteza sobre a continuidade do selecionador Fernando Santos ao comando da equipa das quinas. Quase uma semana depois é oficial: Fernando Santos deixou o comando técnico da equipa.