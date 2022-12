Em Marrocos, até o rei saiu à rua para comemorar a vitória contra a Espanha

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O rei de Marrocos, Mohamed VI, juntou-se ao resto da população para celebrar a vitória da seleção marroquina contra Espanha que permitiu que o seu país avançasse para os quartos de final no Mundial de Futebol que decorre no Qatar.







Reuters

King of Morocco celebrates the Win. pic.twitter.com/sjbbuyDPlo — Stacy E. Holden (@StacyEHolden1) December 6, 2022



Mohamed VI, rei de Marrocos, em 2017 REUTERS/Philippe Wojazer

O monarca foi visto dentro de um carro nas ruas de Rabat com uma camisola da seleção marroquina a buzinar como forma de celebração.Mohamed VI já convocou o presidente da federação, Fouzi Lekjaa, e o treinador Walid Regragui para os felicitar pela vitória que permitiu que Marrocos esteja pela primeira vez na História nos quartos de final de um Campeonato do Mundo.O líder afirmou que este era o momento de celebrar "o desempenho histórico dos elementos da seleção nacional, que têm correspondido às expectativas e aspirações" do povo marroquino e pediu ainda que a equipa se mantenha "no rumo certo". Marrocos vai defrontar a seleção portuguesa no sábado, dia 10, às 15 horas.O jogo entre Marrocos e Espanha seguiu para prolongamento depois de nenhuma das equipas ter conseguido marcar em tempo regulamentar e teve mesmo de ir para penáltis. O guarda-redes marroquino Yassine Bono tornou-se um herói nacional ao conseguir defender três penáltis.Espanha abandona a competição nos oitavos de final, assim como aconteceu em 2018. A seleção espanhola não consegue avançar mais na prova desde 2010, ano em que se acabou por sagrar campeã do Mundo.