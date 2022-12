Na Argentina, há quem faça fila para tatuar a cara de Messi

Diego Maradona é, para muitos, o Deus do futebol mas por estes dias a Argentina parece ter encontrado o verdadeiro Messias. Lionel Messi venceu o Campeonato do Mundo – o terceiro para a Argentina - e o país rendeu-se aos dotes de bola de toda a seleção, mas a loucura coletiva está a ir talvez demasiado longe e há quem queira eternizar o feito no corpo.







REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Quem parece estar contente são os tatuadores, a quem não tem faltado trabalho. Já os pedidos, esses não são muito distintos: todos querem a figura de Lionel Messi eternizada no corpo.Sebastian Arguello Paz, artista em Buenos Aires, diz à Reuters que já espera ter algum trabalho nesta altura porque, ainda antes da final, já tinha algumas reservas. Ainda assim, garante que não estava à espera de ter "uma fila à porta da loja logo no dia a seguir".O telefone não parou de tocar, tanto na loja de Sebastian como na de Andrés de Winter. Os pedidos eram praticamente os mesmos: os clientes ou queriam a cara de Messi ou então a bandeira da Argentina."Eu tinha decidido que não ia fazer mais tatuagens, mas quando vi o Messi a erguer a taça tive a certeza de que ele merecia que eu o fizesse", disse um cliente de Andrés depois de tatuar o craque.Mas desengane-se se acha que não houve originalidade: é que aqui, como em todas as situações, há sempre quem tenha ideias "fora da caixa".Foi nos quartos-de-final que Maria Compagno decidiu que teria de tatuar não a cara do futebolista mas sim uma frase dita por ele. Depois do jogo com os Países Baixos, onde o clima foi de tensão, Messi atirou contra um atacante rival "para onde é que estás a olhar idiota?". Agora, a frase ficará imortalizada no corpo da mulher de 68 anos.