Cristiano Ronaldo: se Portugal ganhar o mundial contra a Argentina 'reformo-me'

Na segunda entrevista dada a Piers Morgan, o jogador português explicou o porquê de ter falhado a pré-época no Manchester, revelou que gostaria um dia de jantar com Lionel Messi e falou dos planos para a reforma.

"É bom continuar a ser o número um, ainda continuo no topo de todas as listas". Foi assim que Cristiano Ronaldo deu o pontapé de saída para a segunda parte da entrevista a Piers Morgan, na TalkTv. Durante cerca de uma hora o internacional falou do Manchester United, de Messi, da Seleção Nacional e anunciou os planos que tem para a reforma.