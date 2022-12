Campeões mundiais chegaram a casa. Hoje é feriado na Argentina

Depois de, no domingo, se ter sagrado campeã do Mundo, a seleção argentina chega esta terça-feira a casa e foi decretado feriado nacional para que todos os fãs possam ir ver a equipa.





A carregar o vídeo ...

Lionel Scaloni

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

A decisão foi tomada na madrugada desta terça-feira, depois de milhares de pessoas terem estado no aeroporto de Buenos Aires à espera da equipa liderada pelo selecionadore encabeçada por Messi, que foi considerado o melhor jogador da prova.O autocarro com os jogadores e o treinador que levaram a Argentina à conquista do terceiro mundial já se encontra a percorrer as ruas da capital até ao local onde vão ser realizadas as cerimónias: é esperado que todo o trajeto leve entre oito a nove horas.A Argentina sagrou-se campeã do mundo de futebol depois de ter vencido a França em penáltis no passado domingo. Desde então os argentinos têm estado em festa, protagonizando a maior concentração de pessoas que se tem memória no país.Esta manhã o sete vezes Bola D'Ouro utilizou as suas redes sociais para partilhar uma fotografia em que se encontra a dormir com o troféu. Esta já é a fotografia com mais gostos de sempre no Instagram:Um dos momentos mais caricatos das celebrações até agora ocorreu ainda na madrugada de hoje, quando a equipa se deslocava do aeroporto para o lugar onde ficou hospedada.

Lionel Messi, Otamendi, De Paul, Di María e Paredes, todos com medalhas ao pescoço, iam sentados nas traseiras do autocarro e acompanhados pela taça quando cabos elétricos surgiram à sua frente, mesmo à altura das suas cabeças. Os cinco ainda se conseguiram baixar a tempo e o único lesado foi o chapéu de Paredes, que acabou por cair ao chão.

Veja a fotogaleria dos festejos: