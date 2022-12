FIFA vai investigar como é que Salt Bae beijou a Taça do Mundial

A FIFA vai investigar como é que o chef das celebridades Salt Bae, e outras pessoas, acederam ao relvado após a final do Mundial do Qatar, vencida pela Argentina. "Após uma análise, a FIFA está a verificar como é que indivíduos acederam ao relvado após a cerimónia de encerramento no estádio de Lusail a 18 de dezembro. As ações internas apropriadas serão tomadas", garantiu a FIFA em comunicado.