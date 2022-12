Ronaldo 'contra' Portugal: espanhóis dizem que CR7 vai ser embaixador da candidatura saudita ao Mundial'2030

A notícia do acordo entre Cristiano Ronaldo e o Al Nassr até 2025 marcou o final de noite na quarta-feira e esta manhã surgem novos detalhes de certa forma surpreendentes.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a 'Marca', CR7 assinará efetivamente vínculo com o clube saudita por duas épocas e meia, mas a sua ligação àquele país árabe será estendida até 2030, na condição de embaixador da candidatura da Arábia Saudita, juntamente com o Egito e Grécia, ao Mundial'2030. Ora, aqui reside a grande novidade. É que, a confirmar-se este cenário, Cristiano Ronaldo será a cara da candidatura a um Mundial no qual Portugal também está na corrida, no caso em conjunto com a Espanha.A 'Marca' adianta ainda que CR7 irá auferir 200 milhões de euros no conjunto das duas épocas e meia de contrato, uma verba que depois aumentará quando assumir a função de embaixador da candidatura saudita ao Mundial de 2030.