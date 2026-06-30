Mundial2026: França mede forças com Suécia com 'oitavos' na mira

Nos dois primeiros dias da fase a eliminar qualificaram-se o Canadá, no domingo, e o Brasil, o Paraguai e Marrocos, na segunda-feira.
A França, campeã mundial em 1998 e 2018, é clara favorita para qualificar-se esta terça-feira para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol, quando defrontar a Suécia, em East Rutherford, Estados Unidos.
Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images
Depois de uma primeira fase irrepreensível, com triunfos nos três jogos, os gauleses surgem nos 16 avos de final como uns dos mais fortes candidatos ao título e têm pela frente, a partir das 17h00 locais (22h00 em Lisboa), uma Suécia que se qualificou como a segunda melhor terceira, num grupo em que ficou atrás do Japão.
Um pouco antes, às 12h00 (18h00), em Arlington, a Noruega, liderada por Erling Haaland, é favorita frente à Costa do Marfim, mas as dificuldades sentidas frente ao Senegal deixam dúvidas, até por se tratar de outra formação africana e que na primeira fase colocou grandes problemas à entretanto eliminada Alemanha.
O terceiro dias dos '16 avos' fecha pelas 19h00 (02h00 de quarta-feira), é a vez de entrar em ação o coanfitrião México, seleção que venceu o seu grupo com o pleno triunfos e que terá agora um grande teste diante do Equador, conjunto que assegurou a sua passagem ao bater a Alemanha na última jornada.
Nos dois primeiros dias da fase a eliminar qualificaram-se o Canadá, no domingo, e o Brasil, o Paraguai e Marrocos, na segunda-feira.
Quanto aos 'oitavos', o Canadá defronta Marrocos, o Paraguai entrenta o vencedor do França-Suécia, o Brasil quem ganhar do Costa do Marfim-Noruega e o México ou o Equador o apurado do embate Inglaterra-República Democrática do Congo.