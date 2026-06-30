Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundial 2026

Presidente do Paraguai decreta feriado nacional no país após seleção vencer a Alemanha no Mundial2026

CM 30 de junho de 2026 às 10:16
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Paraguai qualificou-se para os oitavos de final do Mundial2026, ao vencer a Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou esta terça-feira feriado nacional no país após a seleção vencer a Alemanha no Mundial de futebol. 

Paraguai elimina Alemanha nos penáltis e está nos 'oitavos' de final do Mundial2026
Paraguai elimina Alemanha nos penáltis e está nos 'oitavos' de final do Mundial2026 Charles Krupa/AP

Através de uma publicação na rede social X, o presidente partilhou uma mensagem de agradecimento à seleção que se fez acompanhar de uma imagem do novo Decreto Nº6280, que determina um novo feriado nacional no Paraguai a 30 de junho. 

"Hoje, todo o país celebra. Celebra a vitória de uma seleção que representa o mais profundo da nossa identidade: a garra, a fé e a força de um povo que nunca se rende", pode ler-se na publicação. 

A seleção do Paraguai qualificou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do Mundial2026, ao vencer a Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.

Mundial2026 - Alemanha e Países Baixos caem nos penáltis, Brasil sobrevive
Leia Também

Mundial2026 - Alemanha e Países Baixos caem nos penáltis, Brasil sobrevive

Em Foxborough, nos Estados Unidos, Julio Enciso adiantou os sul-americanos, aos 42 minutos, enquanto Kai Havertz apontou, aos 54, o tento dos germânicos, que já tinham falhado os 'oitavos' em 2018 e 2022, ficando-se então pela fase de grupos.

Nos 'oitavos, em encontro marcado para sábado, o Paraguai, que tem como melhor registo em Mundiais a presenças nos 'quartos' em 2010, vai medir forças com o vencedor do embate entre a França e a Suécia, que se defrontam na terça-feira.

Tópicos Seleção Paraguai Alemanha Kai Havertz Julio Enciso Santiago Peña
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Presidente do Paraguai decreta feriado nacional no país após seleção vencer a Alemanha no Mundial2026