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29 de junho de 2026 às 16:25

João Félix e a fase a eliminar do Mundial'2026: "Agora é mata ou morre"

Em conferência de imprensa, João Félix falou sobre a fase a eliminar do Mundial, salientando que agora a margem de erro passa a ser muito menor. O avançado do Al Nassr agracedeu ainda os elogios que tem recebido por parte dos companheiros de equipa.

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