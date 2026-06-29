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Mundial2026: Brasil garante 'oitavos' com reviravolta e golo nos 'descontos'

Lusa 20:47
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Brasil venceu o Japão por 2-1 e aguarda vencedor do duelo entre a Costa do Marfim e a Noruega.

Um golo de Gabriel Martinelli, nos descontos, permitiu esta segunda-feira ao Brasil, a única seleção cinco vezes campeã do mundo, vencer o Japão por 2-1 e apurar-se para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2026.

O brasileiro Matheus Cunha consola Ao Tanaka, do Japão
O brasileiro Matheus Cunha consola Ao Tanaka, do Japão David J. Phillip/AP

No Estádio NRG, em Houston, o Japão, que somou a sua oitava presença consecutiva em Mundiais, adiantou-se no marcador com um golo de Kaishu Sano, aos 29 minutos, mas viu Casemiro empatar a partida, aos 56, e Martinelli 'selar' o apuramento aos 90+5.

Nos oitavos de final, o Brasil vai defrontar, no próximo domingo, o vencedor do encontro entre a Costa do Marfim e a Noruega, agendado para terça-feira.

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