Mundial2026: Canadá apela a pedidos antecipados de visto para visitantes

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, com a seleção portuguesa a ser uma das apuradas para a competição.

O Canadá prepara-se para receber 13 jogos do Mundial2026 de futebol e apela aos adeptos estrangeiros que solicitem antecipadamente vistos ou autorizações eletrónicas de viagem.



O tão desejado troféu do Mundial'2026

O Governo canadiano, através do Ministério da Imigração, Refugiados e Cidadania (IRCC), afirmou estar a trabalhar com a FIFA e parceiros federais para garantir "um evento seguro, rápido e eficiente", numa competição que terá partidas em Toronto e Vancouver.

Com milhões de visitantes esperados e seleções como Alemanha, Costa do Marfim, Gana, Panamá, Croácia, Senegal, Austrália, Nova Zelândia, Egito, Bélgica, Qatar e Suíça a jogarem no país, as autoridades reforçam que "um bilhete para um jogo não é um bilhete de entrada no Canadá".

A ministra da Imigração, Lena Metlege Diab, sublinhou que este é "um marco importante na caminhada para o Mundial" e alertou: "Os visitantes devem preparar-se com antecedência e candidatar-se online à documentação necessária".

Também Adam van Koeverden, secretário de Estado do Desporto e representante governamental para o Mundial, destacou que o torneio "unirá adeptos e comunidades de todo o mundo", salientando o impacto económico esperado e o legado desportivo e social.

O Canadá prevê criar cerca de 25 mil postos de trabalho e gerar perto de 2 mil milhões de dólares (1,72 mil milhões de euros) para a economia nacional.

O IRCC disponibilizou ainda uma página informativa com instruções para pedidos de visto, permissões de trabalho e eTA (Autorização Eletrónica de Viagem).

