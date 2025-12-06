Portugal já conhece horários e estádios dos jogos do Mundial 2026

Seleção portuguesa disputará dois encontros em Houston e um em Miami.

Já se sabem os horários e os estádios onde a seleção nacional vai jogar a fase de grupos do Mundial do próximo ano.



Seleção portuguesa festeja apuramento para o Mundial após vitória contra a Arménia AP Photo/Luis Vieira

Após o sorteio desta sexta-feira ter determinado que Portugal vai medir forças com Colômbia, Uzbequistão e com o vencedor do play-off entre o Conga e a Jamaica ou a Nova Caledónia, este sábado ficou fechado que Portugal jogará os dois primeiros encontros em Houston, no Texas, antes de rumar à Flórida para a última jornada da fase de grupos.

Deste modo, a seleção fará todos os jogos da primeira fase do Mundial em território norte-americano (duas outras partidas do grupo de Portugal jogam-se em Guadalajara, no México). Apenas a partir dos jogos a eliminar poderão os comandados de Roberto Martínez sair dos EUA — por exemplo caso Portugal termine em segundo no grupo K, cenário no qual jogaria em Toronto, no Canadá.

HORÁRIOS E ESTÁDIOS

17 de junho, 18 horas de Lisboa

1.ª jornada: Portugal-Vencedor do Playoff 1 da FIFA (RD Congo/Jaimaica/Nova Caledónia), NRG Stadium, Houston

23 de junho, 18 horas de Lisboa

2.ª jornada: Portugal-Uzbequistão, NRG Stadium, Houston

28 de junho, 00:30 horas de Lisboa

3.ª jornada: Colômbia-Portugal, Hard Rock Stadium, Miami Gardens