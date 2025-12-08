Piloto espanhol de motocross morre aos 17 anos em sessão de treinos privada

Enzo Badena sofreu um acidente fatal no circuito Red Sand Park de Vilafamés, três dias após o aniversário do pai

O desporto motorizado espanhol está de luto. Enzo Badenas, jovem piloto de motocross de apenas 17 anos, morreu ontem [domingo] após um acidente numa sessão de treinos privada que realizava no circuito Red Sand Park de Vilafamés, na província de Castellón.



A informação foi confirmada pelo Centro Especializado de Tecnificação Desportiva do Motor (CETDM), do qual o jovem piloto fazia parte.

"O Centro de Tecnificação está consternado com esta notícia. Todos os trabalhadores do CETDM e do Circuito expressam as suas condolências, carinho, e desejam muita força a todos os familiares, colegas, amigos e entes queridos do Enzo nestes momentos tão difíceis", pode ler-se no comunicado citado pelo 'Cadena SER'.

Nascido em janeiro de 2008, Enzo Badenas sagrou-se campeão nacional espanhol de 85cc na última temporada. Há três dias, tinha dedicado um longo texto ao pai, pela ocasião do seu aniversário.

"Hoje é o aniversário de uma das pessoas mais importantes da minha vida e uma das que mais amo. Não sei como agradecer tudo o que fizeste e continuas a fazer por mim, nem o quanto estou grato por isso. Sabemos que somos uma grande equipa e o quão fortes podemos ser juntos. Passámos por momentos difíceis, como quando estávamos no hospital, os dois a chorar, mas também por muitos momentos bons: terminar um treino felizes, voltar a cantar juntos ao som da tua música, terminar uma corrida bem ou subir ao pódio. Apesar desses momentos bons e maus, agradeço a Deus por poder vivê-los ao teu lado. Não imaginas o bom pai que és e o orgulho que tenho em ti. Feliz aniversário, pai. Amo-te", escreveu.