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Mundial'2026: RTP, SIC e TVI transmitem os 3 jogos de Portugal na fase de grupos

Lusa 19:45
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Os três operadores de televisão anunciaram este sábado terem chegado a acordo com a FIFA para a compra conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos.

A RTP, SIC e TVI vão transmitir em sinal aberto os três jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial2026, anunciaram os três operadores de televisão.

Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes
Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes AP

O jogo de estreia de Portugal, frente à República Democrática do Congo, vai ser transmitido pela SIC, em 17 de junho, às 18H00, No dia 23 de junho, à mesma hora, a TVI exibe o jogo de Portugal contra o Uzbequistão, segundo as operadoras.

A RTP vai transmitir em 28 de junho, às 00H30, o jogo de Portugal contra a Colômbia.

O primeiro jogo do Mundial2026, entre o México e a África do Sul, vai ser transmitido pela TVI em 11 de junho, às 20H00.

A final do Mundial vai ser exibida pela RTP em 19 de julho, às 20H00.

A RTP, SIC e TVI anunciaram este sábado terem chegado a acordo com a FIFA para a compra conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos do Campeonato do Mundo FIFA, garantindo acesso, em sinal aberto, aos momentos mais relevantes da competição.

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Esta aquisição "resulta de um esforço conjunto e de uma parceria inédita entre os três operadores generalistas portugueses, unidos por um objetivo comum: assegurar uma ampla cobertura de um dos maiores acontecimentos desportivos do planeta e disponibilizá-lo gratuitamente ao público português", afirmam em comunicado conjunto hoje divulgado.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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