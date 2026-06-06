Mundial'2026: RTP, SIC e TVI transmitem os 3 jogos de Portugal na fase de grupos

Os três operadores de televisão anunciaram este sábado terem chegado a acordo com a FIFA para a compra conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos.

A RTP, SIC e TVI vão transmitir em sinal aberto os três jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial2026, anunciaram os três operadores de televisão.



Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes AP

O jogo de estreia de Portugal, frente à República Democrática do Congo, vai ser transmitido pela SIC, em 17 de junho, às 18H00, No dia 23 de junho, à mesma hora, a TVI exibe o jogo de Portugal contra o Uzbequistão, segundo as operadoras.

A RTP vai transmitir em 28 de junho, às 00H30, o jogo de Portugal contra a Colômbia.

O primeiro jogo do Mundial2026, entre o México e a África do Sul, vai ser transmitido pela TVI em 11 de junho, às 20H00.

A final do Mundial vai ser exibida pela RTP em 19 de julho, às 20H00.

A RTP, SIC e TVI anunciaram este sábado terem chegado a acordo com a FIFA para a compra conjunta dos direitos de transmissão de 20 jogos do Campeonato do Mundo FIFA, garantindo acesso, em sinal aberto, aos momentos mais relevantes da competição.

Esta aquisição "resulta de um esforço conjunto e de uma parceria inédita entre os três operadores generalistas portugueses, unidos por um objetivo comum: assegurar uma ampla cobertura de um dos maiores acontecimentos desportivos do planeta e disponibilizá-lo gratuitamente ao público português", afirmam em comunicado conjunto hoje divulgado.

A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.