Craque do Iraque interrogado durante 7 horas à chegada aos Estados Unidos

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O internacional iraquiano Aymen Hussein foi detido e posteriormente interrogado pelas autoridades americanas durante um período de sete horas no aeroporto de Chicago, à chegada da seleção de futebol do país a solo americano, na última noite.



AP

A imprensa árabe não escondeu a indignação e diz que o jogador foi tratado "como um terrorista". De acordo com o noticiado, a direção da seleção iraquiana tentou por todos os meios a libertação do futebolista, mas todas as tentativas se mostraram ineficazes, pelo que a comitiva não teve outra alternativa que não fosse deslocar-se para a unidade hoteleira sem Hussein.

O avançado apenas foi libertado depois de um "longo interrogatório", que alegadamente ocorreu devido a uma confusão entre nomes com outro cidadão iraquiano.

Lembre-se que Aymen Hussein ganhou estatuto de 'herói iraquiano', uma vez que foi o autor do golo decisivo frente à Bolívia, no playoff intercontinental, que selou o apuramento do Iraque para o Mundial'2026, 40 anos depois da última presença do país na prova.